Звезда «Дневников вампиров» Кэндис Кинг стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Дневники вампиров» Кэндис Кинг (в девичестве — Аккола) стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга Стивена Крюгера родился сын. Первую фотографию малыша возлюбленные опубликовали в личном блоге в запрещенной соцсети.
«Добро пожаловать в мир, милый мальчик», — написала Кэндис, раскрыв сразу и имя ребенка. Его назвали Арло Доминик.
Знаменитость рассекретила, что мальчик появился на свет 3 мая.
Поклонники и друзья искренне поздравляют актрису с таким замечательным событием. Отметилась под постом и коллега Кэндис по «Дневникам вампиров» Нина Добрев.
Напомним, о тайной свадьбе актеров стало известно в апреле. Оба играли в одном сериале, но на съемочной площадке никогда не пересекались. Они впервые заговорили только в 2023 году на встрече выпускников. Стивен и Кэндис планировали большую свадьбу, но из-за беременности актрисы они решили ограничиться маленьким торжеством.