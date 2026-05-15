Режиссер Сарик Андреасян и актриса Елизавета Моряк владеют не только квартирой в Москве, но и недвижимостью в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своей рубрике «По домам».
В 2024 году знаменитости сообщили о своей московской квартире, которая расположена в старинном доходном доме. Площадь — больше 147 квадратных метров, а потолки достигают почти 4 метров. Как выяснил «Звездач», аналогичное жилье без отделки в этом районе обошлось бы примерно в 45 млн рублей.
Андреасян и Моряк вложились в усовершенствование квартиры, добавив туда дорогую мебель, сложные дизайнерские решения и технические детали. В итоге финальная стоимость недвижимости выросла до 80 млн рублей. Визуально пространство расширили с помощью зеркал. Часть квартиры отвели под большую гардеробную. На кухне использовали лепнину, чтобы интерьер напоминал современную классику.
Изначальный проект дизайнера актрису не устроил полностью, и в итоге она стала соавтором интерьера и сама дорабатывала многие детали.
По информации издания, это не единственная недвижимость звездной пары. Еще в 2022 году Моряк рассказывала, что они купили апартаменты в Дубае. Жилье находится в районе Jumeirah Lakes Towers. Это огромный жилой комплекс из 80 башен высотой от 35 до 45 этажей, построенных вокруг искусственных озер.
Известно, что для звезды сериала «Жизнь по вызову» квартира в Дубае была давней мечтой. Она активно показывала подписчикам процесс ремонта и рассказывала, как они с Андреасяном превращают апартаменты в райский уголок. Судя по фото в соцсетях, ставку сделали на расслабленный люкс: светлые тона, уют, много воздуха.
