Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в роскошном костюме с глубоким декольте

Голливудская актриса затмила своим образом всех гостей
Источник: Legion-Media

56-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на новой презентации NETFLIX Upfront 2026, которая прошла в Нью-Йорке. Кстати, на мероприятии актриса появилась с предполагаемым возлюбленным, ее коллегой по фильму по фильму «Служебный роман» Бреттом Голдштейном.

Источник: Legion-Media

Голливудская актриса затмила своим образом всех гостей. Она выбрала для выхода в свет роскошный винтажный пиджак Jean Paul Gaultier с экстремально глубоким декольте и юбку-карандаш с воланами. Образ Дженнифер дополняли золотистые туфли Femme и украшения с драгоценными камнями.

Источник: Legion-Media

Составил компанию актрисе на мероприятии Бретт Голдштейн — предполагаемые возлюбленные выглядели очень гармонично и счастливо.

Ранее Дженнифер Лопес впервые прокомментировала экранную «химию» с Бреттом Голдстином.