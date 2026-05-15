Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в роскошном костюме с глубоким декольте

56-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на новой презентации NETFLIX Upfront 2026, которая прошла в Нью-Йорке. Кстати, на мероприятии актриса появилась с предполагаемым возлюбленным, ее коллегой по фильму по фильму «Служебный роман» Бреттом Голдштейном.
Голливудская актриса затмила своим образом всех гостей. Она выбрала для выхода в свет роскошный винтажный пиджак Jean Paul Gaultier с экстремально глубоким декольте и юбку-карандаш с воланами. Образ Дженнифер дополняли золотистые туфли Femme и украшения с драгоценными камнями.
Составил компанию актрисе на мероприятии Бретт Голдштейн — предполагаемые возлюбленные выглядели очень гармонично и счастливо.
Ранее Дженнифер Лопес впервые прокомментировала экранную «химию» с Бреттом Голдстином.