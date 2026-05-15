Иван Янковский посетил театральную премьеру спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Актер поздравил коллегу и преподнес необычный подарок — букет цветов, помещенных в автомобильную шину.
Янковский поделился в соцсетях видео, на котором дарит букет. При этом слышно, как Юра Борисов восклицает: «Давай, на голову!».
В постановке Андрея Гончарова для Московского Художественного театра Юра Борисов играет роль принца Датского. Также в спектакле заняты Анна Чиповская, Андрей Максимов, Артем Быстров и Кузьма Котрелев.
Юра Борисов и Иван Янковский скоро вместе появятся на экранах. Они сыграли в спортивной драме «Битва моторов», которая выйдет в российских кинотеатрах 8 октября.