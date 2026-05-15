Супруга Константина Крюкова, известного по роли в фильме «9 рота», впервые за долгое время показала подписчикам их общую дочь. Алина Крюкова, которая руководит галереей современного искусства «Астра», опубликовала снимки с двухлетней Аленой прямо с Мальдив. Кадрами с отпуска бизнесвумен поделилась в блоге.
«Бежим за мороженым», — подписала она публикацию.
Крюков и Алина Алексеева (в девичестве) сыграли свадьбу еще в 2013 году. Однако новость о том, что они стали родителями, появилась только спустя десять лет — супруги сообщили о пополнении в семье лишь через месяц после рождения ребенка, чем сильно удивили поклонников. Все это время жена артиста тщательно скрывала беременность: она не выкладывала фото с округлившимся животом в блоге и старалась не появляться на светских мероприятиях.