Звезда «Викингов» Александр Людвиг впервые за долгое время показал, как выросли его дети. Актер опубликовал в личном блоге снимок из самолета. В кадре он позирует вместе с трехлетней дочерью Лени и годовалым сыном Таунсом.
«Франция, вот и мы», — подписал фото артист.
Людвиг состоит в браке с Лорен Дир. Пара официально узаконила отношения в 2020 году. Супруги не раз делились с публикой подробностями своего непростого пути к родительству.
Жена актера пережила несколько выкидышей. Как рассказывал сам Людвиг, в тот период она чувствовала себя одинокой и виноватой. Артист старался поддерживать возлюбленную, но и сам тяжело переносил происходящее.
По мнению супруги актера, им было бы легче справиться с утратой, если бы люди чаще делились подобными историями открыто. Женщина призывала подписчиков не стесняться говорить о своей боли. Она уверена: такой опыт может помочь многим мужчинам и женщинам быстрее прийти в себя и двигаться дальше.