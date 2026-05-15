В центре сюжета — два агента ФБР, которые расследуют убийство в самой охраняемой тюрьме мира. Одного из агентов, по имени Рекс, сыграет Уилл Смит. Роль напарницы его героя, тоже агента ФБР, исполнит актриса — имя ее пока не раскрывается. В настоящее время ведется активный кастинг.
«Супермакс» описывают как динамичный фильм с неожиданными поворотами. Съемки стартуют в середине августа. Дата премьеры пока не объявлена.
Последний раз Смит появлялся на экранах в фильме «Плохие парни до конца» (2024). Картина собрала в мировом прокате 404 миллиона долларов. После этого актер не был задействован в новых проектах.
Ранее сообщалось, что началась работа над сиквелом фильма «Я – легенда» с Уиллом Смитом.