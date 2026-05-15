Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летний Уилл Смит сыграет агента ФБР в новом триллере

Актер вернется в кино после четырехлетнего перерыва
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Уилл Смит
Уилл СмитИсточник: Legion-Media.ru

Уилл Смит возвращается к съемкам в кино. 57-летняй актер официально подтвердил участие в боевике-триллере «Супермакс» (Supermax). Режиссером картины выступит Дэвид Гордон Грин, известный по франшизе «Хеллоуин». Эта роль для звезды «Хэнкока» будет первой за четыре последних года.

В центре сюжета — два агента ФБР, которые расследуют убийство в самой охраняемой тюрьме мира. Одного из агентов, по имени Рекс, сыграет Уилл Смит. Роль напарницы его героя, тоже агента ФБР, исполнит актриса — имя ее пока не раскрывается. В настоящее время ведется активный кастинг.

«Супермакс» описывают как динамичный фильм с неожиданными поворотами. Съемки стартуют в середине августа. Дата премьеры пока не объявлена.

Последний раз Смит появлялся на экранах в фильме «Плохие парни до конца» (2024). Картина собрала в мировом прокате 404 миллиона долларов. После этого актер не был задействован в новых проектах.

Ранее сообщалось, что началась работа над сиквелом фильма «Я – легенда» с Уиллом Смитом.