Модель Victoria’s Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус ждут первенца. Эту новость подтвердил журнал Vogue. О грядущем пополнении пара рассказала прямо на красной дорожке. Поводом стала премьера французской картины «Параллельные истории» на Каннском кинофестивале.
Для выхода в свет Барбара выбрала пышное голубое платье с глубоким декольте. Образ дополнили бриллиантовые серьги и кольца. Волосы модели распустили и выпрямили, макияж сделали вечерним.
Дилан Спроус появился на публике в черном костюме и белой рубашке. Позднее влюбленные поделились в соцсетях снимком с УЗИ. Так они окончательно подтвердили беременность модели.