Анна Старшенбаум объяснила, почему не стала разводиться с мужем

Актриса призналась, что у них с мужем был кризис в отношениях
Анна Старшенбаум

Актриса Анна Старшенбаум в своем блоге рассказала, почему передумала подавать на развод с мужем Даниилом Наумовым. Звезда подтвердила, что в их паре действительно наступил кризис, но его удалось преодолеть. Семья сохранилась.

Анна Старшенбаум с мужем / фото: соцсети

«Констатирую. У нас с супругом все очень хорошо. Даня по-прежнему остается лучшим и любимым мужчиной на земле для меня. Да, действительно, некоторое время назад в наших отношениях случился кризис, который мы, слава Богу, прошли. И я повторю в сотый раз, мой муж никогда не был замечен ни в чем непристойном. У нас лишь была затянувшаяся проблема в коммуникации. Мы искали специалиста, который помог бы в нашем случае. И больше ничего. Спасибо всем за внимание», — написала артистка.

Еще в январе 2026 года Старшенбаум заявила, что разочаровалась в институте брака и мужчинах, страдающих нарциссизмом, которые отказываются решать свои проблемы. По мнению знаменитости, женщина не обязана терпеть такое отношение. Тогда же актриса сообщила, что намерена расстаться с Наумовым, хотя сделала все возможное ради сохранения их союза. Спустя несколько месяцев звезда рассказала, что улетела с мужем и их сыном Эриком из России. Сейчас супруги с ребенком живут в Таиланде.

Ранее Анна Старшенбаум отказалась от съемок на родине.