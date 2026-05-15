Алика Смехова публично поздравила сына с 26-летием. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» опубликовала фото с первенцем в день рождения Артема.
«Артему 26. Люблю до неба, сыночек», — написала артистка.
Актриса состояла в браке с бизнесменом Николаем. Пара обвенчалась, а в 2000 году на свет появился их сын. Союз продлился семь лет.
В 2021 году первенец Смеховой получил диплом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Он стал специалистом по международной экономике.
Сама актриса признавалась, что рада, что сын не пошел по ее стопам.
В 2007 году артистка родила второго сына — Макара. Она рассказывала, что отец мальчика ушел от нее, узнав о беременности. Ни Смехова, ни ее младший сын не поддерживают с ним связь и, по словам актрисы, не страдают от этого.
