Равшана Куркова показала подросших детей. Актриса прогулялась по Летнему саду в Санкт-Петербурге вместе с пятилетним Гаспаром и трехлетней Самирой. Семейные кадры звезда опубликовала в личном блоге.
Сына актриса родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Впервые показать мальчика публике она решилась только когда ему исполнился год. Сама Куркова объяснила это тем, что раньше не была готова делиться сокровенным моментом. С отцом ребенка артистка рассталась, но отношения они сохранили хорошие. Звезда не препятствует встречам предпринимателя с сыном.
О рождении второго ребенка Куркова объявила 31 мая 2023 года. Эта новость застала поклонников врасплох. Беременность актриса скрывала тщательно. Только после официального признания она выложила в блог кадры, снятые во время ожидания. Имя мужчины, от которого родилась Самира, звезда пока не называет. Слухи о личной жизни в сети она предпочитает не комментировать.
Ранее Равшана Куркова восхитила поклонников снимками в атласном платье.