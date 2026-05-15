82-летняя Катрин Денев прошла по красной дорожке в Каннах

Актриса представила фильм «Параллельные истории», в котором снялась вместе с Изабель Юппер
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Венсан Кассель, Катрин Денев, Изабель Юппер
Венсан Кассель, Катрин Денев, Изабель Юппер

Катрин Денев и Изабель Юппер посетили 79-й Каннский кинофестиваль. Французские актрисы прошли по красной дорожке и посетили мировую премьеру фильма «Параллельные истории» Асгара Фархади.

Изабель Юппер, Асгар Фархади и Катрин Денев
Изабель Юппер, Асгар Фархади и Катрин Денев

82-летняя Катрин Денев выбрала для выхода в свет изумрудный укороченный бомбер с золотыми пуговицами и черные брюки. В качестве аксессуаров звезда «Дневной красавицы» выбрала крупные золотые серьги. Свои фирменные белокурые локоны актриса пышно уложила, создав эффект легкой небрежности.

Катрин Денев
Катрин Денев

73-летняя Изабель Юппер появилась на публике в алом платье с плиссированным декором и в перчатках, которые полностью закрывали руки. Запястье актрисы украшал серебряный браслет с зеленым камнем и серебряные серьги.

Изабель Юппер
Изабель Юппер

В драме иранского режиссера Асгара Фархади, двукратного лауреата премии «Оскар», также снимались Венсан Кассель, Виржини Эфира и Пьер Нинэ