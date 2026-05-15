Катрин Денев и Изабель Юппер посетили 79-й Каннский кинофестиваль. Французские актрисы прошли по красной дорожке и посетили мировую премьеру фильма «Параллельные истории» Асгара Фархади.
82-летняя Катрин Денев выбрала для выхода в свет изумрудный укороченный бомбер с золотыми пуговицами и черные брюки. В качестве аксессуаров звезда «Дневной красавицы» выбрала крупные золотые серьги. Свои фирменные белокурые локоны актриса пышно уложила, создав эффект легкой небрежности.
73-летняя Изабель Юппер появилась на публике в алом платье с плиссированным декором и в перчатках, которые полностью закрывали руки. Запястье актрисы украшал серебряный браслет с зеленым камнем и серебряные серьги.
В драме иранского режиссера Асгара Фархади, двукратного лауреата премии «Оскар», также снимались Венсан Кассель, Виржини Эфира и Пьер Нинэ.