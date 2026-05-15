Актер сериала «След» Павел Чернявский погиб в зоне СВО

Актер погиб 3 марта 2026 года
Павел Чернявский / фото: соцсети

В зоне специальной военной операции погиб актер Павел Чернявский. Зрителям он запомнился по роли в сериале «След». Информацию опубликовал портал «Кино-театр.ру».

«Павел Чернявский 13.05.1996−03.03.2026. В декабре 2025 года заключил контракт с Минобороны. 3 марта 2026 года погиб в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта, артиста похоронили в Омске.

Чернявский родился в Омске. Свою сценическую карьеру он начал в 15 лет в театре-студии «Пятый угол». В 2011 году окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте.

Спустя два года, в 2013-м, получил диплом Омского государственного университета им. Достоевского по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников».

С 2010 по 2015 год актер работал в екатеринбургском театре «Театрон». После переезда в столицу он присоединился к труппе Московского театра представлений.

В период с 2020 по 2022 год Чернявский числился сотрудником Театра им. Ермоловой. В фильмографии артиста числится 39 проектов. Среди самых узнаваемых работ — «Чернобыль», «Опасная близость», «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Девушки с Макаровым 2» и «Дублер».