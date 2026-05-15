Россияне стали чаще смотреть фильмы о карьере после выхода «Дьявол носит Prada 2»

Мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» подогрела интерес россиян к историям про карьеру и профессиональные амбиции. Данные об этом предоставили аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН».

С 20 по 26 апреля, сразу после выхода сиквела культовой ленты с Мэрил Стрип, зрители стали активнее искать контент о работе. Число пользователей, интересующихся этой темой, подскочило на 22,5% по сравнению с предыдущей неделей. Просмотры выросли на 17,2%, а общее время, проведенное за таким видео, увеличилось на 9,3%.

В топ самых востребованных проектов вошли комедии «Драники» и «Равиоли Оли», а также сериалы «Первый номер» и «Успешный».

В список лучших попали «Человек, который изменил все», «Золотое дно» и «Фальшивомонетчики». Эти картины рассказывают о профессиональных успехах, бизнесе и цене, которую приходится платить за признание.

Впрочем, ажиотаж вокруг премьеры «Дьявол носит Prada 2» не изменил привычных вкусов аудитории. Зрители по-прежнему отдают предпочтение семейному кино и комедиям, отодвигая «карьерные» сюжеты на второй план.