Федор Добронравов в эксклюзивном интервью Кино Mail рассказал о съемках в предстоящем фильме «Северное сияние», где вместе с ним работали его сын Виктор Добронравов и старшая внучка Варвара.
Актер признался, что пока не знает, кем станет 15-летняя Варвара в будущем.
«У нее сейчас тот самый прекрасный пубертат, в котором человек хочет быть от космонавта до микрохирурга. Но сниматься было с ней хорошо», — отметил Добронравов.
По словам народного артиста, никаких споров на площадке не возникало, а работать с Варварой было приятно: «Она обаятельная, прекрасная, и режиссеру она нравилась».
Добронравов подчеркнул, что, на первый взгляд, актерская профессия кажется легкой, но на поверку оказывается сложной: чужой текст и чужие мысли нужно произносить как свои, что для ребенка-актера может быть непросто. При этом артист уверен – если актерство внучке не понравится, то случится это вовремя.
Добронравов добавил, что у Варвары много других интересов, в том числе фигурное катание и музыка.
Артист тепло отозвался о всех трех своих внучках — Варваре, Василисе и Вере, назвав их прекрасными.