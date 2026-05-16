Федор Добронравов рассказал о съемках с внучкой: «Не знаю, кем она будет»

В интервью Кино Mail актер поделился ощущениями от совместной работы со старшей внучкой Варварой
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Федор Добронравов в эксклюзивном интервью Кино Mail рассказал о съемках в предстоящем фильме «Северное сияние», где вместе с ним работали его сын Виктор Добронравов и старшая внучка Варвара.

Актер признался, что пока не знает, кем станет 15-летняя Варвара в будущем.

«У нее сейчас тот самый прекрасный пубертат, в котором человек хочет быть от космонавта до микрохирурга. Но сниматься было с ней хорошо», — отметил Добронравов.

Варвара Добронравова на съемках
По словам народного артиста, никаких споров на площадке не возникало, а работать с Варварой было приятно: «Она обаятельная, прекрасная, и режиссеру она нравилась».

Добронравов подчеркнул, что, на первый взгляд, актерская профессия кажется легкой, но на поверку оказывается сложной: чужой текст и чужие мысли нужно произносить как свои, что для ребенка-актера может быть непросто. При этом артист уверен – если актерство внучке не понравится, то случится это вовремя.

Федор и Варвара Добронравовы на съемках
Добронравов добавил, что у Варвары много других интересов, в том числе фигурное катание и музыка.

Артист тепло отозвался о всех трех своих внучках — Варваре, Василисе и Вере, назвав их прекрасными.