Дмитрий Назаров высмеял новости о своем желании вернуться в Россию

Назаров сценкой из «Трех сестер» высмеял россиян, поверивших в его «раскаяние»
Ольга Васильева и Дмитрий Назаров
Ольга Васильева и Дмитрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Назаров, который уехал из России с семьей после начала СВО, выложил в соцсети видео. Как сообщает Life.ru, в нем он вместе с женой Ольгой Васильевой высмеивает тех, кто поверил в их желание вернуться на родину. Ранее Васильева якобы обращалась в Госдуму с просьбой разрешить им въезд в страну.

В видео Назаров сидит за рулем автомобиля. Вместе с супругой они смеются над зрителями, которые могли принять их слова всерьез. Актеры наигранно спрашивают друг друга, куда именно они направляются. Затем Васильева начинает пародировать героиню пьесы Антона Чехова «Три сестры». Она громко повторяет: «В Москву! В Москву! В Москву!». Назаров подхватывает игру и говорит, что скоро на горизонте появится МКАД. В финале этих кривляний артист решает раскрыть правду. Оказывается, все это была шутка. Именно так актер пытается оправдаться перед публикой.

Дмитрий Назаров
Дмитрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

«Шутки в сторону. Выяснилось, что многие наши поклонники утеряли чувство юмора и реальности. Должен сказать, что мы едем в Тулонщину, где наши друзья проведут дегустацию их нового розового вина. Миссионеры. Ну, надеюсь, что вино удалось», — заявил Назаров.

В своем обращении актор также прошелся по коллегам из России, которые жестко отреагировали на новости о возможном возвращении четы. Больше всего досталось Станиславу Садальскому. Тот, к слову, публично призывал разрешить Назаровым приехать. В ответ Дмитрий пообещал ему «отвесить по садалищу».

Пользователи Сети отметили, что игра актера на камеру вышла слабой. Многие считают, что свой талант он растерял на «дегустациях вин». Оскорбления в адрес Садальского выглядят как обычная месть. А сама сценка из «Трех сестер», по мнению зрителей, напоминает низкопробный подростковый юмор.