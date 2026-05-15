Раскрыт секрет прозрачного платья нарушившей дресс-код Каннского фестиваля Деми Мур

Стилист Горески: Платье Мур на Каннском фестивале связано с премьерой 2003 года
Источник: Legion-Media

Раскрыт секрет прозрачного платья американской актрисы и бывшей модели Деми Мур, которая нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля. Информацией поделился стилист Брэд Горески на своей странице в соцсети.

Эксперт рассказал, что вдохновение для наряда Мур на красную дорожку в Каннах он черпал из ее образа, связанного с премьерой фильма «Матрица: Перезагрузка» в 2003 году. Тогда звезда вышла в свет в рваной блузе Gucci с длинными рукавами и открытыми плечами в сочетании с расклешенными джинсами.

Источник: Legion-Media

На фестивале в Каннах 63-летняя знаменитость вышла в свет в лиловом платье Gucci, которое противоречило правилам мероприятия. Образ Мур украшали бриллиантовые серьги-люстры Chopard и массивное серебряное кольцо.

Ранее Деми Мур высказалась за сотрудничество с ИИ в киноиндустрии.