Добронравов рассказал о съемках в последнем фильме Кеосаяна: «Был прекрасен и весел»

Федор Добронравов в эксклюзивном интервью Кино Mail поделился воспоминаниями о съемках в фильме «Семь дней Петра Семеныча», ставшем для режиссера Тиграна Кеосаяна последней работой в кино.
Добронравов отметил, что во время работы не чувствовал ничего неладного. Ни о болезни, ни о том, что происходило с Кеосаяном, не догадывался ни один человек на площадке.
«Никто не знал. Никто не знал ни про его болезнь, ни про то, что с ним происходит. Он был прекрасен, он был весел», – поведал Добронравов.
По словам актера, создавалось полное ощущение, что команда не снимает фильм, а просто отдыхает: «Ощущения были такие, что мы не снимали это кино, мы просто отдыхали. Просто были в Сочи, и так между прочим сняли вот такое глубокое, хорошее кино. Вот такое ощущение легкости было на площадке».
По признанию артиста, даже в тот день, когда их поливали из шланга холодной водой, имитируя дождь на кладбище, было жутко, но при этом романтично.
«И Маргарита (Маргарита Симоньян — прим. ред.) была рядом, и вся семья была рядом, все было прекрасно», — вспомнил актер.
Добронравов признался, что ему нравится ощущение легкости, будто он сам все придумал и сделал в этом кино. Хотя, по словам артиста, режиссер подходил и требовал: «Федечка, пожалуйста, это вот так, а это вот так». Актер уточнял, можно ли сделать иначе, на что слышал в ответ: «Можно, но только так, как я прошу».