Анна Чиповская ответила на критику новой постановки «Гамлета» в МХТ им. Чехова

Актриса назвала критиков нового «Гамлета» незрелыми зрителями
Анна Чиповская на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Актриса Анна Чиповская считает, что зрители, которые критикуют новую постановку «Гамлета» в МХТ им. Чехова, просто не доросли до такого театра. Своим мнением она поделилась с «Пятым каналом» прямо на пресс-показе спектакля, отвечая на вопросы о хейтерах.

«Позиция “я не понимаю или мне не нравится, и значит это плохо” — это позиция незрелого зрителя и человека», — заявила актриса.

Чиповская отметила, что многие люди слишком торопятся с выводами. Такая привычка, по ее словам, закрывает им путь к новым впечатлениям и экспериментам.

Как сообщает телеканал, публика встретила необычное прочтение классики без особого восторга. Зрители не оценили смелые режиссерские ходы: вместо дуэлей на шпагах герои играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки, а их костюмы сделаны из фольги.

Ранее появились первые фото Юры Борисова в образе Гамлета.