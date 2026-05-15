Анна Чиповская призналась в зависти к Юре Борисову

Актриса назвала коллегу «человеком создающим»
Анна Чиповская

Актриса Анна Чиповская рассказала, что завидует коллеге Юре Борисову. По ее словам, он умеет придумывать и привносить в проекты, где участвует, нечто новое. Такое заявление она сделала «Пятому каналу» на пресс-показе спектакля «Гамлет» в МХТ имени Антона Чехова.

Юра Борисов

Чиповская подчеркнула: Борисов постоянно генерирует свежие идеи в работе и является «человеком создающим».

«То есть он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий и его фантазия она уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — заявила артистка.

Она также добавила, что совместная работа с такими исполнителями всегда вдохновляет.

Ранее Анна Чиповская раскрыла, как расслабляется после тяжелого рабочего дня.