Актриса Анна Чиповская рассказала, что завидует коллеге Юре Борисову. По ее словам, он умеет придумывать и привносить в проекты, где участвует, нечто новое. Такое заявление она сделала «Пятому каналу» на пресс-показе спектакля «Гамлет» в МХТ имени Антона Чехова.
Чиповская подчеркнула: Борисов постоянно генерирует свежие идеи в работе и является «человеком создающим».
«То есть он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий и его фантазия она уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — заявила артистка.
Она также добавила, что совместная работа с такими исполнителями всегда вдохновляет.
