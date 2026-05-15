Швыдкой обсудил с Токийским кинофестивалем проведение ретроспектив кино

ТОКИО, 15 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с руководством крупнейшего в Азии Токийского кинофестиваля проведение в 2027 году ретроспектив российского и советского кино в Японии и японского кино — в России. Об этом он рассказал в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
«Я встречался с руководством Токийского кинофестиваля. И речь шла о ретроспективе японского кино в России и ретроспективе советского, российского кино в Японии в следующем году», — сказал он.
Швыдкой обратил внимание, что в 2026 году на Каннском кинофестивале представлены сразу три японских фильма. «Конечно, мы хотели бы тоже [показать своим зрителям] современное японское кино и, естественно, представить наше кино в Японии», — добавил он.
Во время разговора Швыдкой высказал мнение, что именно российский кинематограф может привлечь молодую японскую публику. «Сейчас в российском кинематографе очень много молодых режиссеров, которые по интонации, по мироощущению, по энергетике наверняка вызовут интерес у японской публики», — пояснил он.
Швыдкой приехал в Японию по случаю открытия 21-го Фестиваля российской культуры, который знаменует 20-летие с момента начала программы фестивалей в 2006 году. Старт программе 11 мая дал концерт российских музыкантов в токийском концертном зале «Гиндза блоссом». В рамках фестиваля в этом году запланированы выступления пианиста Дениса Мацуева, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, классических балетных трупп и музыкантов.
Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. За это время во всех 47 японских префектурах выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ, а аудитория превысила 25 млн человек. В прежние годы японский МИД отмечал, что фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства.