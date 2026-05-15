Трамп: никто в Голливуде не смог бы сыграть Си Цзиньпина в кино

Председатель КНР обладает исключительными физическими данными, подчеркнул американский лидер
Дональд Трамп
Источник: Rex / Fotodom.ru

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего кандидата на роль председателя КНР Си Цзиньпина.

«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, помимо прочего, что Си Цзиньпин обладает исключительными физическими данными.

«Он высокий, очень высокий, особенно для этой страны, ведь люди здесь, как правило, немного ниже», — добавил Трамп.