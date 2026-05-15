Юра Борисов — безусловно, главный магнит новой постановки МХТ, однако поклонники артиста, скорее всего, отметят, что на экране его талант раскрывается все же полнее. От сыгранного на одной ноте крикливого постмодернизма быстро утомляешься, а эмоции недополучаешь. Даже во время экзальтических рейвов, в которых без труда читаются оммажи бутусовским танцам. Только здесь это — не муки творчества и вспышки жизни, а механические конвульсии мертвых. Все прогнило в датском королевстве. Антивоенные тезисы здесь сотрясают смрадный воздух, не вызывая ничего, кроме усталости. Все устали. «Пятна черноты у нас в душе» — надрывно поет Гертруда, ее подхватывает хор. Между быть или не быть мы выбираем рейв.