Жюльет Бинош усомнилась в пользе координаторов интимных сцен. Обладательница «Оскара» считает, что такой подход убивает живую эмоцию и превращает любовь на экране в механику.
Французская актриса, построившая карьеру и в Голливуде, скептически относится к профессии, которая набрала популярность за последние десять лет. По ее мнению, приглашение такого специалиста может обернуться проблемой. Она уверена, что актеры из-за этого просто перестают чувствовать.
«Ко мне уже обращались по этому поводу. Все сводится к одному: "Вы согласны, что кто-то трогает твое тело?" Тело становится загадкой... Это не так просто, как нанять координатора по интимным сценам. Когда вы снимаете любовную сцену, она должна идти от сердца, от души, от внутренней потребности. Если вы думаете о движениях, которые собираетесь сделать, а не о чувствах, то вы в плохой ситуации», — заявила Бинош.
Сама она не раз снималась в откровенных сценах и относится к этому как к неизбежной части актерской профессии. Звезда уверена, что артисты должны принимать это, если любят свою работу.
«Когда вы изображаете влюбленных, вы преодолеваете некоторые страхи, связанные с прикосновениями к телам. Вам действительно приходится выходить из зоны комфорта, иначе вы превратитесь в ханжу и не сможете достоверно передать происходящее в жизни», — заявила артистка.
Звезда призналась, что такие съемки даются ей непросто и требуют полной самоотдачи.
«Каждый раз, когда приходится сниматься в откровенных сценах, это всегда непросто. Нужно сосредоточиться на том, зачем ты это делаешь, чтобы не переживать слишком сильно. Помогает, когда ты доверяешь режиссеру», — цитирует The Guardian актрису.
На съемках картины «Алиса и Мартен» режиссер Андре Тешине, по словам Бинош, нарушил обещания, данные при согласии на откровенную сцену. Она не стала раскрывать детали, но заявила, что почувствовала себя преданной. В итоге актриса убедила продюсеров удалить отснятый материал и больше никогда не работала с этим режиссером.