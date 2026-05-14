Рентгеновские снимки Мэрилин Монро выставили на аукцион к 100-летию актрисы

К 100-летию Мэрилин Монро аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу медицинские снимки актрисы в рамках события 100 Years of Marilyn. Среди лотов есть рентген грудной клетки, сделанный в больнице Cedars of Lebanon Hospital в 1954 году, сообщает Life.ru. В описании указано, что на снимке видны позвоночник, часть ребер и очертания груди Монро.
Для особых ценителей в подборке оказались и другие медицинские изображения. Artnet пишет, что на торги выставили серию из четырех рентгеновских снимков начала 1950-х годов, а Indy100 уточняет: среди них есть изображения кишечника и желчного пузыря. Но больше всего внимания ожидаемо досталось снимку грудной клетки. По данным Indy100, на момент публикации он был оценен в 2250 долларов.
Сама идея продавать медицинские записи актрисы уже вызвала споры в соцсетях. Часть пользователей посчитала такие лоты слишком личными и неприятными, особенно с учетом того, что интерес к жизни Монро не угасает спустя десятилетия после смерти.
Мэрилин Монро — одна из главных голливудских звезд XX века и до сих пор один из самых узнаваемых символов американской поп-культуры. Ее настоящее имя — Норма Джин Мортенсон. Она родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, детство провела в приемных семьях и приютах, а карьеру начинала как модель.
В кино Монро пришла в конце 1940-х, но настоящая слава пришла к ней в 1950-е. Ее образ строился на сочетании наивности, сексуальности и комедийного таланта. Самыми известными фильмами с ее участием стали «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года», «В джазе только девушки» и «Как выйти замуж за миллионера».