Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за болей в спине.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Проханова якобы экстренно госпитализировали в спинальный нейрохирургический центр из-за невыносимых болей в спине, а врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали отказаться от нагрузок.
«Чушь! Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду», — сказал РИА Новости актер.
Сергей Проханов — российский актер театра и кино, театральный режиссер и основатель московского «Театра Луны». Наибольшую всесоюзную известность ему принесла главная роль Кеши Четвергова в комедии «Усатый нянь». В 2005 году был удостоен звания Народного артиста РФ.