Создатели голливудского блокбастера «Проект “Конец света”» отвели ключевую роль российским ученым и космическим специалистам. Режиссер картины Фил Лорд публично объяснил, почему в фильме так много отсылок к России. Впрочем, объективный взгляд на космическую отрасль пришелся по вкусу не всем американским зрителям.
В своих комментариях постановщики подчеркнули, что уважают вклад России в освоение космоса. Они заявили: без участия этой страны невозможно представить реальное международное сотрудничество на орбите.
В фильме показали картину, которая идет вразрез с текущим трендом на «отмену» всего русского. На вопрос журналиста об обилии в ленте российского оборудования, космонавтов, символики и даже ученых, открывших астрофагов, Лорд ответил прямо. По его словам, снимать кино про космос и игнорировать заслуги СССР и России просто невозможно.
«Мы не могли не учесть вклад, сделанный СССР и российской космической программой. Начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Да и сейчас их космонавты участвуют в миссиях Space-X, они создали самую большую научную лабораторию на орбите, печатали органы (хрящевую ткань) в космосе, и сняли первый фильм в космосе. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», — сказал режиссер.
Лорд добавил: если кому-то из зрителей такой подход не нравится, это не проблема фильма.