Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Проекта “Конец света”» объяснил отсылки к России в фильме

Режиссер Фил Лорд отметил важность вклада СССР и России в исследование космоса

Создатели голливудского блокбастера «Проект “Конец света”» отвели ключевую роль российским ученым и космическим специалистам. Режиссер картины Фил Лорд публично объяснил, почему в фильме так много отсылок к России. Впрочем, объективный взгляд на космическую отрасль пришелся по вкусу не всем американским зрителям.

В своих комментариях постановщики подчеркнули, что уважают вклад России в освоение космоса. Они заявили: без участия этой страны невозможно представить реальное международное сотрудничество на орбите.

Кадр из фильма «Проект «Конец света»»
Кадр из фильма «Проект «Конец света»»

В фильме показали картину, которая идет вразрез с текущим трендом на «отмену» всего русского. На вопрос журналиста об обилии в ленте российского оборудования, космонавтов, символики и даже ученых, открывших астрофагов, Лорд ответил прямо. По его словам, снимать кино про космос и игнорировать заслуги СССР и России просто невозможно.

Кадр из фильма «Проект «Конец света»»
Как снимали фильм «Проект "Конец света"» (2026): особенности создания фантастической драмы

«Мы не могли не учесть вклад, сделанный СССР и российской космической программой. Начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Да и сейчас их космонавты участвуют в миссиях Space-X, они создали самую большую научную лабораторию на орбите, печатали органы (хрящевую ткань) в космосе, и сняли первый фильм в космосе. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», — сказал режиссер.

Лорд добавил: если кому-то из зрителей такой подход не нравится, это не проблема фильма.