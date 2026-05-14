Вин Дизель трогательно обнял 27-летнюю дочь Пола Уокера на Каннском кинофестивале

Вин Дизель и наследница его коллеги по франшизе «Форсаж» отметили 25-летие первого фильма
Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Вин Дизель и Мидоу Уокер
Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Вин Дизель и Мидоу УокерИсточник: Legion-Media

Вин Дизель посетил 79-й Каннский кинофестиваль. На мероприятии американский актер появился с коллегами по культовой франшизе «Форсаж» — Мишель Родригес и Джорданой Брюстер. В 2026 году первый фильм киновселенной отмечает 25-летний юбилей.

Компанию актерам составила 27-летняя Мидоу Уокер — дочь Пола Уокера, трагически погибшего в автокатастрофе в 2013 году. Объятия Вина Дизеля и Мидоу стали одним из самых трогательных моментов вечера.

Вин Дизель и Мидоу УокерИсточник: Legion-Media

Наследница Уокера вышла на красную дорожку в платье горчичного оттенка с высоким воротником-холтером, открытой линией плеч и юбкой с воланами и боковыми вырезами. Этот образ подчеркнул ее стройную фигуру. 

Мидоу УокерИсточник: Legion-Media

Дополнением к платью стали черные прозрачные туфли на шпильке с ремешком вокруг щиколотки. Из украшений Уокер выбрала серьги с бриллиантами и браслет.

Вин Дизель появился на мероприятии в черном костюме. На спине его рубашки разместился постер одиннадцатой и заключительной части франшизы — фильма «Форсаж навсегда».

Дизель был близким другом Уокера, а также стал крестным отцом Мидоу. После смерти своего приятеля актер взял на себя обязанности законного попечителя девушки.

Вин Дизель и Мидоу УокерИсточник: Legion-Media.ru

В октябре 2021 Дизель присутствовал на свадьбе Мидоу с Луисом Торнтоном-Алланом и повел ее к алтарю. Кроме того, он поддержал наследницу Уокера, когда она решила строить актерскую карьеру. В 2023 году она дебютировала в эпизодической роли бортпроводницы в блокбастере «Форсаж 10».

В честь 25-летия «Форсажа» во Дворце фестивалей в Каннах был организован специальный ночной показ. Вин Дизель вышел на сцену, чтобы поприветствовать гостей.

Вин Дизель и Мидоу УокерИсточник: Legion-Media.ru

«В этом фильме я и мой брат Пабло рассказываем о братстве. И человек, который не позволил мне прийти сюда одному, олицетворяет это братство, — это Мидоу Уокер. Я сейчас пойду и быстро смахну слезу», — приводит слова Дизеля Daily Mail.

Напомним, Мидоу родилась в отношениях Пола Уокера с Ребеккой Сотерос. В 2011 году, когда ей исполнилось 13, она переехала к отцу в Калифорнию. Актер трагически погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет.

Пол УокерИсточник: Alloverpress

Авария произошла в Санта-Кларите. Автомобиль, за рулем которого находился друг звезды Роджер Родас, разбился. Мидоу тогда было 15 лет.