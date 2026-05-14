В ноябре Ильюхина вышла замуж за Алексея Шарова. Ее избранник далек от мира шоу-бизнеса — он получает образование на факультете госуправления в одном из московских университетов. За несколько недель до свадьбы актриса перестала скрывать интересное положение, опубликовав фото с заметно округлившимся животом. А уже 12 марта 2023 года у пары родилась дочь.