Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина показала фото маленькой дочери. Актриса поделилась с подписчиками новым снимком трехлетней девочки, сделанным перед выходом на прогулку. В кадре малышка позирует в стильном образе, а сама артистка призналась, что обожает заниматься гардеробом наследницы.
«Моя стильная бусинка», — написала знаменитость в соцсетях.
В ноябре Ильюхина вышла замуж за Алексея Шарова. Ее избранник далек от мира шоу-бизнеса — он получает образование на факультете госуправления в одном из московских университетов. За несколько недель до свадьбы актриса перестала скрывать интересное положение, опубликовав фото с заметно округлившимся животом. А уже 12 марта 2023 года у пары родилась дочь.
Позже артистка раскрыла имя малышки — девочку назвали Марией, в честь самой актрисы. С тех пор звезда перестала прятать лицо ребенка на фотографиях.
В своем личном блоге Ильюхина рассказывала, что за первый месяц после родов ей удалось сбросить 15 кг. Чтобы поддерживать форму, актриса строго следит за рационом, отказывает себе в «запрещенке» и много времени проводит на свежем воздухе.