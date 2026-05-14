Юлию Высоцкую сравнили с Меган Маркл после съемки на кухне

Актриса Юлия Высоцкая стала лицом новой рекламной кампании бренда 12 Storeez. Снимками она поделилась в соцсети.
Высоцкая примерила образы из новой коллекции бренда и рассказала о своем детстве, приготовила блюда и поработала в саду. Актриса также раскладывала цветки фиалки в блюде с салатом.
Подписчики проследили, что тренд использовался также Меган Маркл, когда она готовила в своем шоу. По их мнению, в ролике много пересекающихся фактов: постановка кадра, монтаж, цветокоррекцию, сюжет и выбор нарядов.
До этого Юлия Высоцкая выложила видео, где предстала перед камерой в жакете, белом топе и черной мини-юбке. Актриса также надела колготки и туфли на каблуках. Телеведущая была запечатлена с уложенными волосами и макияжем.