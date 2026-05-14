Джеки Чан снимет часть нового фильма франшизы «Доспехи бога» в Азербайджане

БАКУ, 14 мая. /ТАСС/. Азербайджан, наряду с Казахстаном, станет площадкой для съемок нового фильма франшизы «Доспехи бога» с китайским актером Джеки Чаном. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство 1News.
Сообщается, что съемки проекта, получившего название «Доспехи бога IV: Ультиматум», начнутся в июле этого года, а мировая премьера ожидается во втором квартале 2027 года. Режиссером выступит Роберт Кун, работавший над фильмами «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром».
По сюжету фильм продолжит историю героя по прозвищу Азиатский ястреб, который вновь оказывается втянут в опасную миссию, связанную с охотой за древним артефактом, за который объявлена награда в более $20 млн. По словам создателей, проведение съемок на территории Казахстана и Азербайджана расширит визуальную географию франшизы.
По данным агентства 1News, съемки в Азербайджане будут реализованы при поддержке министерства культуры республики и Киноагентства ARKA.
Кинофраншиза «Доспехи бога», которая начала сниматься в 1986 году, на данный момент включает 3 фильма. Она считается одной из ключевых в карьере Джеки Чана.