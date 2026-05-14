В Москве начались съемки «Рыцарей Сорока Островов» с Кологривым и Пореченковым

Сериал создается по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко
В Москве стартовали съемки фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов». Проект создается по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко.

В актерский состав вошли Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Режиссером выступает Ким Дружинин. Главные роли исполнят Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев и Никита Кологривый. Родителей ключевых персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волков.

Роман «Рыцари Сорока Островов» — одно из ранних произведений Сергея Лукьяненко. Книга рассказывает о подростках, которые попадают в мир, где между островами идет непрекращающаяся война за право на жизнь.

Продюсер Gala Production Галина Стрижевская подчеркнула, что поиск актеров для сериала занял больше года.

«Экранизация литературных героев — задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Надеюсь, наши зрители влюбятся в каждого из них», — заявила Стрижевская.

Производством сериала занимаются Iney Productions и Gala Production. Заказчиком выступила «НМГ студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Основная часть съемок пройдет в новом павильоне кинопарка «Москино».

Премьера сериала «Рыцари Сорока Островов» состоится эксклюзивно на Wink.ru.