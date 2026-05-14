Второй сезон сериала «Асока» выйдет в начале 2027 года

Издание Deadline, ссылаясь на заявление актрисы Розарио Доусон, сыгравшую Асоку в одноименном сериале, сообщает, что второй сезон шоу выйдет в начале 2027 года. Свое заявление актриса сделала в рамках презентации компании Disney, которая состоялось в минувший вторник.
«В новом сезоне сражения будут куда масштабнее, а ставки станут запредельно высоки», — сообщила Розарио Доусон.
Более подробная информация о конкретной дате премьеры будет известна позже.
Первый сезон сериала «Асока» вышел в августе 2023 года. Шоу рассказывает историю Асоки после событий фильма «Возвращение джедая», где героиня расследует угрозу после падения Галактической Империи. На Rotten Tomatoes у шоу 85% «свежести» от критиков.