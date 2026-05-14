Второй сезон сериала «Асока» выйдет в начале 2027 года

Издание Deadline, ссылаясь на заявление актрисы Розарио Доусон, сыгравшую Асоку в одноименном сериале, сообщает, что второй сезон шоу выйдет в начале 2027 года. Свое заявление актриса сделала в рамках презентации компании Disney, которая состоялось в минувший вторник.