Проклова высказалась о решении покойной Арининой оставить все наследство Пеговой

Российская актриса Елена Проклова отреагировала на решение ушедшей из жизни Людмилы Арининой оставить свое имущество в наследство Ирине Пеговой, а не своим родственникам. В беседе с Teleprogramma.org она отметила, что не видит в этом поступке ничего необычного, поскольку артисток связывала близкая дружба.
Проклова рассказала, что Пегова заботилась о пожилой артистке вплоть до последних дней ее жизни.
«Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — поделилась Елена.
Сама Ирина Пегова отказывается давать публичные комментарии о полученном от Людмилы Арининой наследстве. Кроме того, звезда российских сериалов и до этого не любила обсуждать подробности своей дружбы с актрисой фильма «Гостья из будущего». И Елена Проклова такую позицию Пеговой полностью разделяют.
У Людмилы Арининой остались племянники, с которыми при жизни у нее сложились не очень теплые отношения. Сообщалось, что все их общение сводилось к редким телефонным звонкам. Однако, как только родственники актрисы узнали о завещании, они сразу же попытались оспорить его.