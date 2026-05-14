Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Проклова высказалась о решении покойной Арининой оставить все наследство Пеговой

Актриса рассказала, что Пегова заботилась о пожилой артистке вплоть до последних дней ее жизни
Елена Проклова
Елена Проклова

Российская актриса Елена Проклова отреагировала на решение ушедшей из жизни Людмилы Арининой оставить свое имущество в наследство Ирине Пеговой, а не своим родственникам. В беседе с Teleprogramma.org она отметила, что не видит в этом поступке ничего необычного, поскольку артисток связывала близкая дружба.

Проклова рассказала, что Пегова заботилась о пожилой артистке вплоть до последних дней ее жизни.

«Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — поделилась Елена.

Ирина Пегова на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Ирина Пегова на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

Сама Ирина Пегова отказывается давать публичные комментарии о полученном от Людмилы Арининой наследстве. Кроме того, звезда российских сериалов и до этого не любила обсуждать подробности своей дружбы с актрисой фильма «Гостья из будущего». И Елена Проклова такую позицию Пеговой полностью разделяют.

У Людмилы Арининой остались племянники, с которыми при жизни у нее сложились не очень теплые отношения. Сообщалось, что все их общение сводилось к редким телефонным звонкам. Однако, как только родственники актрисы узнали о завещании, они сразу же попытались оспорить его.