Вин Дизель признался, что ему тяжело смотреть «Форсаж» из-за Пола Уокера

Актер Вин Дизель на спецпоказе «Форсажа» в рамках Каннского кинофестиваля откровенно признался, что ему крайне тяжело смотреть фильм из-за болезненных воспоминаний о своем покойном друге Поле Уокере. Его слова цитирует издание Independent.
«Мне так тяжело смотреть этот фильм, потому что в нем столько моментов, которые я воспринимаю иначе, чем остальные. Сцена, которую видите вы, для меня — воспоминание о том, как Пабло (таким прозвищем Вин Дизель называл Пола Уокера) сказал мне, что у него родилась годовалая дочь», — сказал актер.
Также на спецпоказе присутствовала и дочь Пола Уокера — Мидоу. Легендарный Доминик Торетто назвал наследницу покойного актера «источником силы» и подчеркнул, что Пол, будь он в живых, гордился бы ей. Он также озвучил слова Мидоу, которые она произнесла в этот день: «Мне 27 лет, и я смотрю фильм, который мой отец снял в 27».
На значимом мероприятии Дизель появился в футболке с особенной надписью Fast Forever («Форсаж навсегда») — названием последнего фильма франшизы, премьера которого запланирована на весну 2028 года.