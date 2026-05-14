Деми Мур 13 мая посетила премьеру фильма «Жизнь женщины», состоявшуюся в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя актриса проигнорировала строгие указания организаторов и нарушила дресс-код. Как известно, руководство в 2025 году ввело ограничения на откровенные платья на красных дорожках, а также на слишком длинные шлейфы.
Однако звезда фильма «Субстанция» решила отступить от правил. Актриса надела лавандовое платье от Gucci с обнаженными плечами, декольте, разрезом и шлейфом. Звезда также выбрала туфли в тон наряду на высоком каблуке.
Стилисты сделали Мур объемную прическу в стиле «мокрых волос», а визажисты — вечерний макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила серьгами и кольцом с драгоценными камнями.
Деми Мур в 2026 году стала одним из членом жюри 79-го Каннского кинофестиваля. А возглавил команду судей южнокорейский кинорежиссер Пак Чхан Ук.
Каннский кинофестиваль в этом году продлится с 12 до 23 мая. В основной конкурс вошли 22 ленты.
Напомним, международный кинофестиваль в Каннах был учрежден в 1946 году. Он ежегодно проходит в мае. Главный приз киноконкурса — «Золотая пальмовая ветвь».
