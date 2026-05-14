Деми Мур 13 мая посетила премьеру фильма «Жизнь женщины», состоявшуюся в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя актриса проигнорировала строгие указания организаторов и нарушила дресс-код. Как известно, руководство в 2025 году ввело ограничения на откровенные платья на красных дорожках, а также на слишком длинные шлейфы.