Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Деми Мур в прозрачном платье со шлейфом нарушила правила Каннского кинофестиваля

Актриса появилась на мероприятии в эффектном и женственном наряде
деми мур
деми мурИсточник: Legion-Media

Деми Мур 13 мая посетила премьеру фильма «Жизнь женщины», состоявшуюся в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя актриса проигнорировала строгие указания организаторов и нарушила дресс-код. Как известно, руководство в 2025 году ввело ограничения на откровенные платья на красных дорожках, а также на слишком длинные шлейфы.

Однако звезда фильма «Субстанция» решила отступить от правил. Актриса надела лавандовое платье от Gucci с обнаженными плечами, декольте, разрезом и шлейфом. Звезда также выбрала туфли в тон наряду на высоком каблуке.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

Стилисты сделали Мур объемную прическу в стиле «мокрых волос», а визажисты — вечерний макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила серьгами и кольцом с драгоценными камнями.

Деми Мур в 2026 году стала одним из членом жюри 79-го Каннского кинофестиваля. А возглавил команду судей южнокорейский кинорежиссер Пак Чхан Ук.

Каннский кинофестиваль в этом году продлится с 12 до 23 мая. В основной конкурс вошли 22 ленты.

Деми мур
Деми мурИсточник: Legion-Media

Напомним, международный кинофестиваль в Каннах был учрежден в 1946 году. Он ежегодно проходит в мае. Главный приз киноконкурса — «Золотая пальмовая ветвь».

Ранее Деми Мур восхитила публику тонкой талией на красной дорожке в Каннах в день открытия кинофестиваля. 

Накануне Деми Мур высказалась за сотрудничество с ИИ в киноиндустрии. 