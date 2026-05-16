Сериалы «Первый отдел», «Склифосовский», «Мозгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и другие стали номинантами на национальную премию «ТЭФИ 2026». Всего за награды поборются 25 проектов, вышедших в телевизионный эфир в 2025−2026 годах.
Сериалы разделены на пять категорий по жанрам: детективный, драматический, исторический, комедийный и мелодраматический.
В числе детективов, претендующих на «ТЭФИ», помимо «Мосгаза 11» и «Первого отдела 4», оказались «Дуплет», «Эльбрус» и 25-й сезон «Тайн следствия». Драмы представлены сериалами «Атом», «Оперативная память», «Хирург», «Любовь Советского Союза» и «СМЕРШ 3. Секретный истребитель». На звание лучшего исторического сериала претендуют «Хроники русской революции», «Таганрог», «Константинополь», «Государь» и второй сезон детектива «Душегубы».
В категории «Комедийный сериал» за награду поборются «Мастодонт», «Подслушано в Рыбинске», третий сезон «Праздников», второй сезон «Казановы» и пятый сезон телехита «Полярный». Номинация «Мелодраматический сериал» представлена проектами «Виноделы», «Извините, я передумала умирать», «Арбатские тайны», Скорая помощь (8 сезон) и «Склифосовский» (12 сезон).
Национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» пройдет в Москве 8 и 9 июня. ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.