Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От «Мосгаза» до «Первого отдела»: объявлены сериалы, номинированные на «ТЭФИ»

Лучшие многосерийные проекты 2025−2026 годов поборются за награды в пяти категориях
Кадр из сериала «Первый отдел»
Кадр из сериала «Первый отдел»

Сериалы «Первый отдел», «Склифосовский», «Мозгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и другие стали номинантами на национальную премию «ТЭФИ 2026». Всего за награды поборются 25 проектов, вышедших в телевизионный эфир в 2025−2026 годах.

Сериалы разделены на пять категорий по жанрам: детективный, драматический, исторический, комедийный и мелодраматический.

В числе детективов, претендующих на «ТЭФИ», помимо «Мосгаза 11» и «Первого отдела 4», оказались «Дуплет», «Эльбрус» и 25-й сезон «Тайн следствия». Драмы представлены сериалами «Атом», «Оперативная память», «Хирург», «Любовь Советского Союза» и «СМЕРШ 3. Секретный истребитель». На звание лучшего исторического сериала претендуют «Хроники русской революции», «Таганрог», «Константинополь», «Государь» и второй сезон детектива «Душегубы».

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

В категории «Комедийный сериал» за награду поборются «Мастодонт», «Подслушано в Рыбинске», третий сезон «Праздников», второй сезон «Казановы» и пятый сезон телехита «Полярный». Номинация «Мелодраматический сериал» представлена проектами «Виноделы», «Извините, я передумала умирать», «Арбатские тайны», Скорая помощь (8 сезон) и «Склифосовский» (12 сезон).

Национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» пройдет в Москве 8 и 9 июня. ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.