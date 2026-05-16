Сам Бэй не стал публично конфликтовать с исполнительницей, и поначалу казалось, что сотрудничество продолжится. Однако исполнительный продюсер франшизы Стивен Спилберг настоял на том, чтобы Фокс исключили из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». В итоге ее место заняла Роузи Хантингтон-Уайтли. Позже Фокс признавалась, что не жалеет о сказанном, но считает, что тогда стоило извиниться. Судя по всему, со временем конфликт удалось уладить: позже актриса снялась в новых «Черепашках-ниндзя», где Майкл Бэй выступал продюсером.