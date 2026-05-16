В 2010-х Меган Фокс стала сверхпопулярной благодаря «Трансформерам» Майкла Бэя. После роли Микаэлы, девушки героя Шайи ЛаБафа, ее мгновенно окрестили новым секс-символом Голливуда. Однако всего одно резкое высказывание стоило ей места во франшизе, сделавшей ее звездой мирового масштаба. С тех пор имя актрисы регулярно появляется в заголовках — и далеко не всегда в связи с кино.
Сравнение с Гитлером
В 2009 году Меган Фокс резко высказалась о режиссере Майкле Бэе, сравнив его с Гитлером. По словам актрисы, на съемочной площадке он вел себя как тиран, а актеры из-за этого буквально рисковали здоровьем.
Сам Бэй не стал публично конфликтовать с исполнительницей, и поначалу казалось, что сотрудничество продолжится. Однако исполнительный продюсер франшизы Стивен Спилберг настоял на том, чтобы Фокс исключили из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». В итоге ее место заняла Роузи Хантингтон-Уайтли. Позже Фокс признавалась, что не жалеет о сказанном, но считает, что тогда стоило извиниться. Судя по всему, со временем конфликт удалось уладить: позже актриса снялась в новых «Черепашках-ниндзя», где Майкл Бэй выступал продюсером.
Огненные отношения с Machine Gun Kelly
Самой скандальной главой в биографии Меган Фокс стали отношения с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Они познакомились в 2020 году на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Роман начался вскоре после расставания актрисы с Брайаном Остином Грином, из-за чего появились слухи об изменах.
Пара постоянно эпатировала публику яркими выходами и откровениями. В январе 2022 года MGK сделал Меган предложение, после чего они признались, что «выпили кровь друг друга». Позже Фокс уточнила, что речь шла буквально о нескольких каплях, но поклонники все равно были шокированы. Не меньше обсуждали и помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантом, которое, по словам рэпера, невозможно снять без боли.
Несмотря на бурный роман, пара неоднократно сходилась и расходилась. Весной 2022-го перед выходом на красную дорожку Меган демонстративно отказалась фотографироваться с женихом. В ноябре того же года актриса выпустила книгу стихов, в которой рассказала о пережитом выкидыше.
Позже отношения снова пережили кризис. В конце 2024 года, когда Фокс уже была беременна, СМИ сообщили о серьезном конфликте пары. По данным прессы, во время отдыха в Колорадо актриса обнаружила в телефоне возлюбленного компрометирующую информацию и уехала одна. Вскоре помолвка была расторгнута. Весной 2025 года Меган родила дочь, однако это не спасло отношения. По одной из версий, последней каплей стала публикация музыкантом фотографии ребенка в соцсетях без согласия актрисы.
Пластические операции
Меган Фокс не раз становилась объектом обсуждений из-за своей внешности. Актрису регулярно обвиняли в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Долгое время она отрицала большинство операций, но позже решила откровенно рассказать, что именно делала.
Фокс призналась, что еще в 20 лет сделала ринопластику, а затем перенесла несколько операций по увеличению груди. Последняя, по ее словам, обошлась примерно в 30 тысяч долларов. Также актриса использовала ботокс и филлеры.
Меган открыто говорила о том, что страдает дисморфофобией — расстройством, при котором человек болезненно зациклен на недостатках своей внешности. При этом она отрицала слухи о многочисленных ринопластиках, подтяжке лица и липосакции. В одном из интервью Фокс с иронией заявила, что мечтает «о большой заднице», чем снова вызвала бурную реакцию в сети.
Критика методов воспитания детей
Фокс неоднократно подвергалась критике из-за подхода к воспитанию сыновей. У актрисы трое детей от Брайана Остина Грина — Ноа, Бодхи и Джорни. Она позволяет им носить длинные волосы и самостоятельно выбирать одежду.
Это вызвало резкую реакцию со стороны политика Робби Старбака — бывшего кандидата в конгресс США от республиканцев. Он публично заявил, что дети якобы жаловались на мать и утверждали, будто она заставляет их носить «девичью одежду».
Фокс резко ответила на обвинения, заявив, что Старбак «связался не с той ведьмой». Брайан Остин Грин публично поддержал бывшую супругу.
Оскорбительное сравнение
В феврале 2024 года после вечеринки в честь Суперкубка Меган опубликовала фотографию с Тейлор Свифт, Трэвисом Келси и Machine Gun Kelly. Снимок был сделан при плохом освещении, и актриса написала, что выглядит на нем «как украинская надувная кукла», хотя в реальности, по ее словам, больше похожа на «дорогую силиконовую секс-куклу из Японии».
Пост мгновенно вызвал волну критики. Пользователи обвинили актрису в ксенофобии и неуважительных высказываниях. Под публикацией появились тысячи гневных комментариев. Позже Меган попыталась объяснить, что имела в виду комплимент собственной внешности, однако аудитория эти оправдания не приняла.