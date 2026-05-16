Скандалы Меган Фокс: как Голливуд отвернулся от одной из самых ярких звезд

Одна из самых обсуждаемых звезд Голливуда Меган Фокс 16 мая отмечает день рождения. Уже много лет актриса неизменно привлекает внимание публики, причем чаще не новыми ролями, а громкими скандалами. Рассказываем о самых известных из них
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Меган Фокс
Источник: Legion-Media.ru

В 2010-х Меган Фокс стала сверхпопулярной благодаря «Трансформерам» Майкла Бэя. После роли Микаэлы, девушки героя Шайи ЛаБафа, ее мгновенно окрестили новым секс-символом Голливуда. Однако всего одно резкое высказывание стоило ей места во франшизе, сделавшей ее звездой мирового масштаба. С тех пор имя актрисы регулярно появляется в заголовках — и далеко не всегда в связи с кино.

Сравнение с Гитлером

Кадр из фильма «Трансформеры»

В 2009 году Меган Фокс резко высказалась о режиссере Майкле Бэе, сравнив его с Гитлером. По словам актрисы, на съемочной площадке он вел себя как тиран, а актеры из-за этого буквально рисковали здоровьем.

Сам Бэй не стал публично конфликтовать с исполнительницей, и поначалу казалось, что сотрудничество продолжится. Однако исполнительный продюсер франшизы Стивен Спилберг настоял на том, чтобы Фокс исключили из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». В итоге ее место заняла Роузи Хантингтон-Уайтли. Позже Фокс признавалась, что не жалеет о сказанном, но считает, что тогда стоило извиниться. Судя по всему, со временем конфликт удалось уладить: позже актриса снялась в новых «Черепашках-ниндзя», где Майкл Бэй выступал продюсером.

Огненные отношения с Machine Gun Kelly

Источник: Legion-Media.ru

Самой скандальной главой в биографии Меган Фокс стали отношения с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Они познакомились в 2020 году на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Роман начался вскоре после расставания актрисы с Брайаном Остином Грином, из-за чего появились слухи об изменах.

Пара постоянно эпатировала публику яркими выходами и откровениями. В январе 2022 года MGK сделал Меган предложение, после чего они признались, что «выпили кровь друг друга». Позже Фокс уточнила, что речь шла буквально о нескольких каплях, но поклонники все равно были шокированы. Не меньше обсуждали и помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантом, которое, по словам рэпера, невозможно снять без боли.

Несмотря на бурный роман, пара неоднократно сходилась и расходилась. Весной 2022-го перед выходом на красную дорожку Меган демонстративно отказалась фотографироваться с женихом. В ноябре того же года актриса выпустила книгу стихов, в которой рассказала о пережитом выкидыше.

Позже отношения снова пережили кризис. В конце 2024 года, когда Фокс уже была беременна, СМИ сообщили о серьезном конфликте пары. По данным прессы, во время отдыха в Колорадо актриса обнаружила в телефоне возлюбленного компрометирующую информацию и уехала одна. Вскоре помолвка была расторгнута. Весной 2025 года Меган родила дочь, однако это не спасло отношения. По одной из версий, последней каплей стала публикация музыкантом фотографии ребенка в соцсетях без согласия актрисы.

Пластические операции

Источник: Legion-Media.ru

Меган Фокс не раз становилась объектом обсуждений из-за своей внешности. Актрису регулярно обвиняли в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Долгое время она отрицала большинство операций, но позже решила откровенно рассказать, что именно делала.

Фокс призналась, что еще в 20 лет сделала ринопластику, а затем перенесла несколько операций по увеличению груди. Последняя, по ее словам, обошлась примерно в 30 тысяч долларов. Также актриса использовала ботокс и филлеры.

Меган открыто говорила о том, что страдает дисморфофобией — расстройством, при котором человек болезненно зациклен на недостатках своей внешности. При этом она отрицала слухи о многочисленных ринопластиках, подтяжке лица и липосакции. В одном из интервью Фокс с иронией заявила, что мечтает «о большой заднице», чем снова вызвала бурную реакцию в сети.

Критика методов воспитания детей

Меган Фокс с ребенком

Фокс неоднократно подвергалась критике из-за подхода к воспитанию сыновей. У актрисы трое детей от Брайана Остина Грина — Ноа, Бодхи и Джорни. Она позволяет им носить длинные волосы и самостоятельно выбирать одежду.

Это вызвало резкую реакцию со стороны политика Робби Старбака — бывшего кандидата в конгресс США от республиканцев. Он публично заявил, что дети якобы жаловались на мать и утверждали, будто она заставляет их носить «девичью одежду».

Фокс резко ответила на обвинения, заявив, что Старбак «связался не с той ведьмой». Брайан Остин Грин публично поддержал бывшую супругу.

Оскорбительное сравнение

Трэвис Келси, Тейлор Свифт, Machine Gun Kelly и Меган Фокс

В феврале 2024 года после вечеринки в честь Суперкубка Меган опубликовала фотографию с Тейлор Свифт, Трэвисом Келси и Machine Gun Kelly. Снимок был сделан при плохом освещении, и актриса написала, что выглядит на нем «как украинская надувная кукла», хотя в реальности, по ее словам, больше похожа на «дорогую силиконовую секс-куклу из Японии».

Пост мгновенно вызвал волну критики. Пользователи обвинили актрису в ксенофобии и неуважительных высказываниях. Под публикацией появились тысячи гневных комментариев. Позже Меган попыталась объяснить, что имела в виду комплимент собственной внешности, однако аудитория эти оправдания не приняла.