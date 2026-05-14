Александр Петров стал героем ретро-съемки. 37-летний актер примерил образ жениха и новоиспеченного отца из 90-х годов.
В фотосессии для журнала ОК! приняла участие и Елизавета Базыкина. Новый номер издания посвящен фильму «Коммерсант», в котором актеры сыграли главные роли.
Петров сам взял интервью у своей коллеги и спросил у нее, почему в последнее время в кинематографе особое внимание уделяют 90-м. По мнению Базыкиной, это яркое историческое время, которое по-прежнему многим близко и понятно.
«Живы наши бабушки, дедушки, мамы и папы, которые пережили те годы. Они в красках помнят, что тогда происходило, могут рассказать и передать свои ощущения, как все было на самом деле. Именно поэтому к этому периоду подключиться проще», — ответила актеру коллега.
Она напомнила, что сама не застала 90-е (Базыкина родилась 30 апреля 2000 года. — Прим. ред.). Однако актриса уверена, что это время уже заложено в ДНК и в генах многих людей.
«Все равно мамина и папина юность пришлась на 90-е. Это повлияло на их становление, формирование как личностей, а я ведь их ребенок. Конечно, отголоски того времени есть и во мне», — рассказала Базыкина.
По сюжету фильма «Коммерсант», начинающий предприниматель Андрей (Александр Петров) в погоне за легкими деньгами оказывается втянут в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить предательство друга (Михаил Тройник), расставание с любимой (Елизавета Базыкина) и несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь.