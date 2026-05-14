Актриса Анна Глаубэ вспомнила, как муж Павел Левкин приревновал ее к Милошу Биковичу. Актеры вместе снимались в сериале «Дайте шоу», где у них была постельная сцена. По словам 35-летней артистки, муж был недоволен этим.
«Я знаю, что ему было неприятно, когда у меня была совместная откровенная сцена с Милошем Биковичем в “Дайте шоу”. А я, сама того не понимая, еще и масла в огонь подлила — пришла домой и давай восторженно рассказывать, какой Милош профессионал, как с ним легко и приятно работать. Смотрю, а лицо-то у моего мужа от этой информации не шибко счастливое. Я так удивилась, ведь у меня даже в мыслях не было, что Паша подумает, что Бикович мне понравился», — вспомнила звезда в интервью Lady Mail.
После этого случая Глаубэ решила больше себя так не вести и не рассказывать мужу о своих партнерах по съемкам.
«Я больше так не делаю — если играю с кем-то любовь или страсть, дома это не обсуждаю, чтобы никого не нервировать», — отметила артистка.
Она также раскрыла секрет гармонии в их семилетнем браке с Левкиным. У звезды сериала «Жизнь по вызову» легкий и неконфликтный характер, и она всегда готова быть гибкой и подстраиваться под любые обстоятельства.
«Когда я вижу, что Паша заведен или чем-то расстроен, то я никогда не буду подбрасывать в огонь дров. Я дождусь, когда муж успокоится, и только потом продолжу разговор с ним. Паша у нас человек очень темпераментный, быстровспыльчивый. А я — рациональный, спокойный», — заявила актриса.
Напомним, Анна Глаубэ и Павел Левкин поженились в 2019 году. В 2021-м у пары родился сын Даниил.