Ева Смирнова впервые появилась на телевидении в шоу «Лучше всех!» осенью 2016 года, когда ей было всего четыре года. Вскоре она стала ведущей премий ТЭФИ и ТЭФИ Kids, а затем дебютировала в сериале «Большая игра». В 2020 году актриса получила первую главную роль в комедийном сериале «Чума!».