Михалкова исполнила роль Александры — матери главного героя Гриши, молодого программиста, который скрывает от родителей свои проблемы и сбегает к бабушке с дедушкой, снимая все на ручную камеру. В широкий прокат фильм вышел в июне 2025 года, а до этого получил специальный приз жюри «За лучший дебют» на фестивале «Окно в Европу».