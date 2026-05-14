«Трасса»
Психологический триллер режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Химера») стал одним из самых ожидаемых сериалов 2024 года. В «Трассе» Анна Михалкова сыграла следователя Эльвиру Бараеву — жесткого профессионала, которому поручают расследование страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреляла спящую семью и попыталась покончить с собой.
Параллельно в курортном городе Ставропольского края пропадает приемная дочь петербургской судьи — и оба дела оказываются связаны куда более темными нитями, чем кажется на первый взгляд. Сериал был показан в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля и получил восторженные отзывы.
«Ровесник»
Дебютная картина режиссера Федора Кудрявцева — хулиганское мокьюментари о первом российском интернет-стартапе родом из 1990-х. «Ровесник» снят в гибридном жанре, балансируя между псевдодокументалистикой и скринлайф-форматом, и до последнего притворяется настоящим архивным материалом.
Михалкова исполнила роль Александры — матери главного героя Гриши, молодого программиста, который скрывает от родителей свои проблемы и сбегает к бабушке с дедушкой, снимая все на ручную камеру. В широкий прокат фильм вышел в июне 2025 года, а до этого получил специальный приз жюри «За лучший дебют» на фестивале «Окно в Европу».
«Екатерина Великая»
Масштабный художественно-документальный проект кинокомпании «Централ Партнершип» стал частью исторического цикла «Русь», посвященного ключевым фигурам российской истории. Образ императрицы в «Екатерине Великой» разделен между двумя актрисами: молодые годы будущей правительницы сыграла Ольга Лерман, а зрелую Екатерину — Анна Михалкова.
Ее героиня устраивает театральные представления по собственным сценариям, вовлекает в них сына, управляет огромной империей — и при этом остается живым и противоречивым человеком. Фильм вышел в широкий прокат в феврале 2025 года.
«Чувства Анны»
Черно-белый фильм режиссера Анны Меликян — один из самых необычных проектов в карьере актрисы и один из самых нетривиальных отечественных фильмов последних лет. В «Чувствах Анны» Михалкова сыграла обычную жительницу Перми, работницу шоколадной фабрики, которая после нелепого падения начинает слышать голоса инопланетных цивилизаций. Они сообщают ей, что человечество погибнет, если не выберет путь любви.
Меликян признавалась, что писала сценарий именно под Михалкову, и это ощущается в каждой сцене: актриса удерживает хрупкий баланс между абсурдом и подлинным человеческим отчаянием.
«Ангелы района»
Легкая комедийная мелодрама для стримингового сервиса «Иви» позволила увидеть Анну Михалкову в необычном для нее комедийном амплуа. Действие «Ангелов района» разворачивается в Нижнем Новгороде, где живет семья Шаталовых. Михалкова сыграла Алену — энергичную главу управляющей компании, которая держит в руках целый квартал.
Ее муж работает районным врачом, сын — участковым полицейским, и вся эта сплоченная троица ежедневно разбирается с чужими бытовыми проблемами, пока не сталкивается с собственными трудностями. Сериал вышел в марте 2024 года и стал еще одной яркой работой актрисы.