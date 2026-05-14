Игорь Золотовицкий посмертно номинирован на премию «ТЭФИ»

Заслуженный артист России представлен в категории «Лучший актер сериала»
Игорь Золотовицкий в сериале «Улица Шекспира»
Игорь Золотовицкий в сериале «Улица Шекспира»

Игорь Золотовицкий был посмертно номинирован на «ТЭФИ» в категории «Лучший актер сериала». Заслуженный артист России попал в список финалистов премии за работу в драматическом сериале «Улица Шекспира».

Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, и эта роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.

Игорь Золотовицкий в сериале «Улица Шекспира»

Помимо Золотовицкого, в номинации «Лучший актер сериала» оказались Юра Борисов за роль подполковника Прохорова в исторической драме «Хроники русской революции», Сергей Маковецкий, сыгравший Леонида Ильича Брежнева в сериале «Дорогой Вилли», Михаил Трухин за семейный ситком «Ивановы-Ивановы» и Андрей Федорцов за комедийный детектив «Следопыт».

Ежегодная национальная премия «ТЭФИ» вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.