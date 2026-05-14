Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, и эта роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.