Художница по костюмам Хейди Бивенс выстраивала визуальный образ персонажей не через следование модным тенденциям, а через их психологическое состояние и внутреннюю динамику. Гардероб становился продолжением эмоционального контекста. Так, по мере того как Джулс закрывалась и уходила в себя, ее одежда темнела и становилась более сдержанной, а в периоды нестабильности Ру ее вещи выглядели нарочито мешковатыми и как будто не соответствовали ее размеру, подчеркивая потерю контроля и самоощущения.