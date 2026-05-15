Звезда «Сватов» признался, что считает себя заложником амплуа: «Плакать хочется»

Народный артист Федор Добронравов в беседе с Кино Mail рассказал, что режиссеры видят в нем только один типаж
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Федор Добронравов рассказал в эксклюзивном интервью Кино Mail, что режиссеры чаще всего приглашают его в комедийные проекты, хотя сам он стремится к разнообразию.

По признанию артиста, создатели фильмов ассоциируют его либо только со «Сватами», либо с «Ликвидацией», либо с «Шестью кадрами».

«Обидно. Плакать хочется, — признался Добронравов. — Мне предлагают опять идти по накатанному: комедия, комедия, комедия. Я люблю комедию, я без нее жить не могу. Но нельзя все время есть борщ, как бы он прекрасен ни был. Иногда хочется и каши поесть, и салат какой-нибудь».

Федор Добронравов, фото: Виталий Белоусов
Артист отметил, что современное продюсерское кино ориентировано на коммерческий успех, что ограничивает творческие возможности актеров. При этом он подчеркнул, что от многих предложений вынужден отказываться.

«Не деньгами все должно мериться, особенно в наше непростое время. Надо подумать о следующем поколении», — добавил Добронравов.

Смотрите полное интервью с Федором Добронравовым, где он рассказывает о съемках в фильме «Семь верст до рассвета» и раскрывает свое отношение к Марии Шукшиной.