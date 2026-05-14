Съемки шестого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые» уже стартовали. В продолжении к своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Тимофей Кочнев, Александр Олешко, Виталия Корниенко, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нонна Гришаева и другие звезды семейного хита.
В центре сюжета — неожиданный поворот. Даша (Сиваева) застает дома психолога Татьяну (Ксения Теплова) наедине с Веником. Вспылив, она соглашается на предложение о работе во Владивостоке. Это решение приводит в ужас Веника (Бледный): он не знает, как помешать ее отъезду. Параллельно разворачиваются другие линии: Лиза (Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) начинает подозревать Игоря (Кочнев) в неверности, а Арина (Полина Айнутдинова) помогает олигарху Федотову (Олешко) осуществить его заветную мечту.
Анастасия Сиваева поделилась эмоциями от возвращения на площадку: «Рада приступить к съемкам нового сезона и вернуться на площадку».
«Все-таки финал пятого сезона подвесил интригу, разрешения которой ждут, как мне кажется, и сторонники возвращения Даши, и те зрители, которые пока не простили ей исчезновения», — отметила актриса.
Филипп Бледный рассказал о новых испытаниях для своего героя.
«С появлением мамы, конечно, прибавилось тревог у Веника, ибо возникают ревность, попытки разобраться и примириться. В то же время у дочерей появились новые темы для споров, хитростей и размышлений, в общем, жизнь у Васильевых кипит», — сообщил актер.
Премьера шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» запланирована на осень 2026 года. Показ пройдет на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.