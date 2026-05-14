«Городок» сочетает сразу несколько жанров: фантастику, мистику, драму, детектив и приключения. Действие разворачивается в элитном пансионате для пожилых людей посреди пустыни Нью-Мексико, где спокойная жизнь внезапно нарушается появлением загадочных существ. Авторы проекта делают ставку не только на атмосферу сверхъестественного хоррора, но и на тему старости, времени и человеческой уязвимости. Особое внимание к сериалу приковано еще и потому, что его продюсируют братья Дафферы — создатели сериала «Очень странные дела». И пока зрители ждут, когда выйдет первый сезон сериала «Городок», Netflix уже называет проект одной из своих самых необычных премьер года.