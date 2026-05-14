Что известно о 1-м сезоне сериала «Городок»: дата выхода и другие подробности

Сериал «Городок» — один из самых необычных фантастических проектов 2026 года, в котором уютная жизнь пенсионеров внезапно превращается в борьбу с потусторонними силами. Поклонники уже активно обсуждают, когда выйдет первый сезон сериала «Городок», ведь за проектом стоят создатели культовых «Очень странных дел»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Городок»

«Городок» сочетает сразу несколько жанров: фантастику, мистику, драму, детектив и приключения. Действие разворачивается в элитном пансионате для пожилых людей посреди пустыни Нью-Мексико, где спокойная жизнь внезапно нарушается появлением загадочных существ. Авторы проекта делают ставку не только на атмосферу сверхъестественного хоррора, но и на тему старости, времени и человеческой уязвимости. Особое внимание к сериалу приковано еще и потому, что его продюсируют братья Дафферы — создатели сериала «Очень странные дела». И пока зрители ждут, когда выйдет первый сезон сериала «Городок», Netflix уже называет проект одной из своих самых необычных премьер года.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Городок»

Премьера первого сезона сериала «Городок» состоится 21 мая 2026 года на платформе Netflix. В день релиза зрителям станут доступны все восемь эпизодов сезона.

Проект был анонсирован еще в 2023 году, но разговоры о нем появились значительно раньше. После завершения работы над финалом сериала «Очень странные дела» братья Дафферы начали искать новый масштабный фантастический проект, и «Городок» стал одной из главных ставок студии.

Сериал быстро привлек внимание зрителей необычной концепцией. В центре истории — не подростки и школьники, как это часто бывает в мистических проектах, а пожилые люди, которым приходится столкнуться с необъяснимым злом.

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Городок» 

Кадр из сериала «Городок»

Съемки сериала стартовали осенью 2024 года. Основной площадкой стал штат Нью-Мексико, а работа проходила сразу в нескольких локациях, включая Альбукерке и Санта-Фе.

Создатели выбрали пустынные пейзажи неслучайно. Контраст между живописной природой, размеренной жизнью пенсионеров и вторжением потусторонних существ стал одной из ключевых визуальных особенностей проекта. По атмосфере сериал напоминает одновременно фантастические триллеры 1980-х и современные мистические драмы.

Режиссером проекта выступил Бен Тэйлор, ранее работавший над сериалами «Сексуальное просвещение» и «Разбойница Нелл». За визуальную часть отвечали операторы Мишель Лоулер и Мэттью Дженсен, а музыку написал Джон Песано.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Городок»

Элфри Вудард, Альфред Молина и Дэнис О’Хэр в сериале «Городок»

Создатели собрали впечатляющий актерский состав, объединив звезд фантастики, драм и культового кино прошлых десятилетий. Главные роли исполнили как признанные ветераны Голливуда, так и молодые актеры.

Продюсерами проекта выступили Мэтт Даффер и Росс Даффер, а сценарий написали Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюз.

О чем будет 1-й сезон сериала «Городок»

Кадр из сериала «Городок»

События сериала разворачиваются в элитном доме престарелых, расположенном посреди пустыни Нью-Мексико. Его обитатели ведут спокойную и размеренную жизнь: занимаются спортом, творчеством, общаются и стараются наслаждаться каждым днем.

Но идиллия рушится, когда в поселке начинают происходить странные события. Постепенно герои понимают, что столкнулись с потусторонними существами, которые пытаются похитить самое ценное, что у них осталось, — время жизни.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Городок»

Кадр из сериала «Городок»

Сериал еще до премьеры успел обрасти любопытными деталями и теориями поклонников.

  • Изначально многие зрители считали, что «Городок» станет спин-оффом сериала «Очень странные дела». В сети проект даже неофициально называли «Очень странные дела в доме престарелых». Но создатели опровергли эту информацию.

  • Авторами идеи выступили Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюз, ранее работавшие над анимационным фильмом «Властелин колец: Война рохирримов».

  • Братья Даффер заявляли, что давно следят за работами сценаристов и считают «Городок» одним из самых эмоциональных и необычных проектов Netflix последних лет.

  • Одной из главных особенностей сериала станет возраст героев. В центре истории — пенсионеры, которым приходится становиться настоящими борцами с монстрами.

  • Проект сочетает элементы фантастики, детектива, хоррора и приключенческой драмы, благодаря чему его уже сравнивают сразу с несколькими культовыми сериалами и фильмами о сверхъестественном.