«Городок» сочетает сразу несколько жанров: фантастику, мистику, драму, детектив и приключения. Действие разворачивается в элитном пансионате для пожилых людей посреди пустыни Нью-Мексико, где спокойная жизнь внезапно нарушается появлением загадочных существ. Авторы проекта делают ставку не только на атмосферу сверхъестественного хоррора, но и на тему старости, времени и человеческой уязвимости. Особое внимание к сериалу приковано еще и потому, что его продюсируют братья Дафферы — создатели сериала «Очень странные дела». И пока зрители ждут, когда выйдет первый сезон сериала «Городок», Netflix уже называет проект одной из своих самых необычных премьер года.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Городок»
Премьера первого сезона сериала «Городок» состоится 21 мая 2026 года на платформе Netflix. В день релиза зрителям станут доступны все восемь эпизодов сезона.
Проект был анонсирован еще в 2023 году, но разговоры о нем появились значительно раньше. После завершения работы над финалом сериала «Очень странные дела» братья Дафферы начали искать новый масштабный фантастический проект, и «Городок» стал одной из главных ставок студии.
Сериал быстро привлек внимание зрителей необычной концепцией. В центре истории — не подростки и школьники, как это часто бывает в мистических проектах, а пожилые люди, которым приходится столкнуться с необъяснимым злом.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Городок»
Съемки сериала стартовали осенью 2024 года. Основной площадкой стал штат Нью-Мексико, а работа проходила сразу в нескольких локациях, включая Альбукерке и Санта-Фе.
Создатели выбрали пустынные пейзажи неслучайно. Контраст между живописной природой, размеренной жизнью пенсионеров и вторжением потусторонних существ стал одной из ключевых визуальных особенностей проекта. По атмосфере сериал напоминает одновременно фантастические триллеры 1980-х и современные мистические драмы.
Режиссером проекта выступил Бен Тэйлор, ранее работавший над сериалами «Сексуальное просвещение» и «Разбойница Нелл». За визуальную часть отвечали операторы Мишель Лоулер и Мэттью Дженсен, а музыку написал Джон Песано.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Городок»
Создатели собрали впечатляющий актерский состав, объединив звезд фантастики, драм и культового кино прошлых десятилетий. Главные роли исполнили как признанные ветераны Голливуда, так и молодые актеры.
В сериале снимаются Билл Пуллман, Джена Мэлоун, Элфри Вудард, Джина Дэвис, Альфред Молина, Кларк Питерс, Дэнис О’Хэр, Элис Кремелберг, Сет Нумрик и другие актеры.
Продюсерами проекта выступили Мэтт Даффер и Росс Даффер, а сценарий написали Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюз.
О чем будет 1-й сезон сериала «Городок»
События сериала разворачиваются в элитном доме престарелых, расположенном посреди пустыни Нью-Мексико. Его обитатели ведут спокойную и размеренную жизнь: занимаются спортом, творчеством, общаются и стараются наслаждаться каждым днем.
Но идиллия рушится, когда в поселке начинают происходить странные события. Постепенно герои понимают, что столкнулись с потусторонними существами, которые пытаются похитить самое ценное, что у них осталось, — время жизни.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Городок»
Сериал еще до премьеры успел обрасти любопытными деталями и теориями поклонников.
Изначально многие зрители считали, что «Городок» станет спин-оффом сериала «Очень странные дела». В сети проект даже неофициально называли «Очень странные дела в доме престарелых». Но создатели опровергли эту информацию.
Авторами идеи выступили Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюз, ранее работавшие над анимационным фильмом «Властелин колец: Война рохирримов».
Братья Даффер заявляли, что давно следят за работами сценаристов и считают «Городок» одним из самых эмоциональных и необычных проектов Netflix последних лет.
Одной из главных особенностей сериала станет возраст героев. В центре истории — пенсионеры, которым приходится становиться настоящими борцами с монстрами.
Проект сочетает элементы фантастики, детектива, хоррора и приключенческой драмы, благодаря чему его уже сравнивают сразу с несколькими культовыми сериалами и фильмами о сверхъестественном.