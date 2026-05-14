Дженнифер Энистон и Джим Кертис отпраздновали годовщину отношений

Дженнифер Энистон и Джим Кертис счастливы вместе. Актриса и гипнотерапевт недавно отметили первую годовщину своих отношений, и, как сообщил источник, близкий к звездам, «этот замечательный союз делает Джен очень счастливой».
«Джим — особенный человек. Всем очень нравится его энергетика», — добавил инсайдер.
И хотя 57-летняя Энистон сейчас сосредоточена на работе — в данный момент она снимается в пятом сезоне сериала Apple TV «Утреннее шоу», — источник отмечает, что Кертис «всегда с огромным пониманием относится к ее графику и всем сопутствующим обстоятельствам».
«У них обоих сейчас очень много дел на профессиональном поприще, но они стараются находить время друг для друга в течение недели при любой возможности», — подчеркнул инсайдер, добавив, что Энистон и Кертис одинаково сильно любят проводить время и вдвоем, и в компании близкий друзей.
Ранее Дженнифер Энистон поддержала бывшего мужа, впервые ставшего отцом.