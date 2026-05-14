Дженнифер Лопес впервые прокомментировала экранную «химию» с Бреттом Голдстином

13 мая на презентации нового проекта от Netflix 56-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес дала эксклюзивное интервью, рассказав о своей предстоящей романтической комедии и о работе с 45-летней звездой сериала «Тед Лассо» Бреттом Голдстином.
«У нас была потрясающая химия с самого начала, — призналась Лопес. — И она лишь крепла по мере того, как мы вместе работали над фильмом».
Дженнифер объяснила, что Голдстин оказался совсем не таким, каким она его представляла:
«Я ожидала увидеть скорее сурового парня, а передо мной предстал добрый, мягкий, но при этом очень умный и невероятно обаятельный человек. Думаю, это стало для меня сюрпризом». Джей Ло также призналась, что до совместной работы она была поклонницей Бретта «еще со времен “Теда Лассо”», а его герой Рой Кент — один из ее любимых персонажей.
Недавно появились слухи о том, что экранный роман звезд уже давно вышел за пределы киноленты, и Дженнифер с Бреттом состоят в отношениях. Однако сами звезды пока никак не подтвердили догадки фанатов.