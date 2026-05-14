Депутат Драпеко отреагировала на слухи о желании Дмитрия Назарова вернуться в РФ

Супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала в Госдуму письмо с просьбой простить их с мужем за все скандальные заявления о родной стране и позволить вернуться. Однако российское общество не забыло всего того, что успел наговорить артист во время своего «отсутствия». При этом обращение вообще не по адресу, заявила Life.ru депутат Елена Драпеко.