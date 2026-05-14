Депутат Драпеко отреагировала на слухи о желании Дмитрия Назарова вернуться в РФ

Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров

Супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала в Госдуму письмо с просьбой простить их с мужем за все скандальные заявления о родной стране и позволить вернуться. Однако российское общество не забыло всего того, что успел наговорить артист во время своего «отсутствия». При этом обращение вообще не по адресу, заявила Life.ru депутат Елена Драпеко.

«Разрешение вернуться кому-либо в Россию — это вообще не полномочия Государственной Думы, поэтому они зря пишут», — указала парламентарий.

Попытаться снять с себя иноагентский статус Назаров может посредством обращения через суд в Министерство юстиции. Госдума принимает законы и накладывает обязанности иностранных агентов, а снимает их судебная инстанция, пояснила депутат.

Собеседница добавила, что у нее нет никаких сомнений в том, что российское общество не примет обратно Назарова и его супругу после всех высказываний, а любовь и признание публики ушли от актера безвозвратно.